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03 Ağustos 2023 Perşembe 20:47:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 20:47:00

Dışişlerinden AİHM binasında terör propagandası girişimine sert tepki... "Kabul edilemez"

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Strazburg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına bugün zorla girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmalarının kabul edilemez olduğunu belirterek, sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına zorla girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmalarının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, Avrupa'da PKK'nın propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrısını yineledi.

Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü iltisaklı şahısların Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan AİHM binasına zorla girmesi hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Strazburg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına bugün zorla girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

PKK iltisaklı oluşumların son dönemde özellikle Avrupa'da artan şiddet kullanma, çeşitli uluslararası kuruluş binalarına zorla girerek terör propagandası yapma cüretinde bulunduğu belirtilen açıklamada, "PKK'nın özellikle Avrupa ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü kisvesi altında propaganda dahil faaliyetlerini serbestçe yürütmesine izin verilmesi, örgütü bu tür hukuksuz ve saldırgan eylemlerde bulunma konusunda cesaretlendirmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, PKK terör örgütü mensuplarının Avrupa Konseyi binası önünde süren gösteri ve eylemlerine ilişkin birçok kez uyarılarda bulunduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırgan eylem, PKK'nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede Avrupa'da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz."

Etiketler : dışişleri bakanlığı AİHM terör propagandası
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