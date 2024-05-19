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19 Mayıs 2024 Pazar 21:28:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 21:28:00

Dev derbide 10 kişi kalan Fenerbahçe Çağlar'la kazandı! Puan farkını 3'e düşürdü

Kaynak: TRT Spor

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 kazandı. Böylece şampiyonluk yarışında puan farkı 3 e indi.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı. Sarı-lacivertliler, 22. dakikada Alexander Djiku'nun çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen üstün oyununu sürdürse de aradığı golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Fenerbahçe, oyunu bölüm bölüm rakip sahaya yıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan ve üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 96'ya yükselten sarı-lacivertliler, son hafta öncesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Çağlar üst üste 2. maçında da fileleri sarstı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Galatasaray'a karşı takımını öne geçiren gole imza attı.

Müsabakanın 71. dakikasında ağları sarsan Çağlar, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk Galatasaray derbisinde gol sevinci yaşadı.

Ligde geçtiğimiz hafta Kayserispor filelerini de sarsan Çağlar, üst üste 2 maçta da gol atma başarısı gösterdi.

Derbide kırmızı kart görenler kervanına Djiku da katıldı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmalarda kırmızı kart gören oyuncular arasına Alexander Djiku da katıldı.

İki takımın daha önce 49'u Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 61 randevusunda hakemler toplam 45 kırmızı kart göstermişti.

Rekabetteki son 61 maçta sarı-lacivertli futbolcular 24, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

İki takım arasında oynanan 62. müsabakada Fenerbahçe'de Alexander Djiku da kırmızı kart görenler arasına katıldı.

Batshuayi cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, cezalı duruma düştü.

Maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan Batshuayi, müsabakanın 34. dakikasında sarı kart gördü.

30 yaşındaki golcü oyuncu, ligin son müsabakasında yer alamayacak.

Etiketler : Fenerbahçe Galatasaray Derbi
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