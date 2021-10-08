Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz."