Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bir camiye cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için Afgan halkına taziye mesajı gönderdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz."
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