'Kimse Türkiye'ye emir veremez'

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11 Şubat 2021 Perşembe 13:07:00 - Güncelleme:11 Şubat 2021 Perşembe 13:07:00

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'deki yargı süreçlerine herkes saygı duymak zorundadır

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Dışişleri Bakanlığı, "Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Osman Kavala'ya ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan açıklamasına 28 Temmuz 2020 tarihinde yanıt verildiğini hatırlatan Aksoy, aynı içerikteki ikinci açıklamanın da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığının altını çizdi.

"Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır"

"Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır" diyen Aksoy şu ifadeleri kullandı:

"AİHM'in Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır.

Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye'de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez."

Etiketler : türkiye dışişleri bakanlığı abd osman kavala
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