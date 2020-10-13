Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Ortagus'a Oruç Reis tepkisi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'li mevkidaşı Morgan Ortagus'un Oruç Reis gemisi hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Aksoy, "Ege ve Akdeniz'de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'dır" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD'nin Sevilla haritasının hukuki geçerliliği olmadığını açıklayan ülkeler arasında olduğunu hatırlattı.
Buna rağmen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Orgatus'un Oruç Reis'in kıta sahanlığı içindeki faaliyetlerine tepki göstermesinin tutarsızlık olduğunu belirtti.
Aksoy, "Bu tutarsızlık, bazı AB ülkelerinin açıklamalarında da gözlemlenmektedir" dedi.
Hami Aksoy, Ege ve Akdeniz’de gerginliği artıran tarafın da Türkiye değil, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan olduğunu bir kez daha vurguladı.
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