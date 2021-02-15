Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanını yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalınmıştır. Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye, Doğu Akdeniz konularına da değinilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DHA'nın aktardığına göre açıklamada, "Görüşmede ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz rahatsızlık da dile getirilmiştir. İki bakan önümüzdeki dönemde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı bir şekilde görüşme konusunda mutabık kalmışlardır" denildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK tarafından alıkonulan 13 kişinin öldürülmesine ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı: "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada yaşamını yitirenlerin ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz. Eğer, Türk sivillerin ölümünün, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği haberleri doğrulanırsa, bunu olabilecek en güçlü şekilde kınıyoruz."

ABD tarafından Gara olayına ilişkin yapılan açıklama ardından ABD Büyükelçisi Satterfield, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.