Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın İtalya'ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerde, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirvesi hazırlıklarının yanı sıra, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Masada ayrıca, Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki gerilim, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler de yer alacak.