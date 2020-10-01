Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın İtalya'ya gidiyor
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile görüşmek üzere yarın İtalya'ya hareket edecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerde, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirvesi hazırlıklarının yanı sıra, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.
Masada ayrıca, Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki gerilim, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler de yer alacak.
- Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a ültimatom! "Misliyle karşılık veririz"
- Bayramov ile Amreyev telefonda görüştüler: Azerbaycan'a destek yinelendi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın İtalya'ya gidiyor
- MSB: Terör örgütleri ile bağlantılı 12 şahıs yakalandı
- Suriye-Irak tezkeresi Meclis'te
- BDDK'dan sahte internet siteleri uyarısı