Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, G20 marjında Yeni Delhi'de Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştüğünü belirterek, "Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.
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