Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Cevabımızı sahada vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyninin Türkiye'den Libya'ya insani malzeme taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı bir şekilde aramasına sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını açıklayarak, "Cevabımızı sahada da vereceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu Türk gemisinde hukuk dışı yapılan aramaya ilişkin "Cevabımızı sahada da vereceğiz. İşin siyasi boyutunu takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı öyle." dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesine ilişkin de şu açıklamada bulundu:

"Bu iş doğru giderse Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilirse normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak. Başkasının toprakları üzerinde saltanat kalıcı olmaz. Bu koridorun açılmasıyla Ermenistan ticaretten nasıl faydalanacak bunlara odaklanması lazım."