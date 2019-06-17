Didem Aslan'dan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri: Yanlış bir gelenek olur

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde yarışacak adayların ortak bir yayında buluşması konusunda ilk çağrıyı yapan gazeteci Didem Arslan Yılmaz'dan açıklama geldi.

Dün İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu yayınını eleştiren Arslan, kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Adayların katıldığı tartışma programının demokrasi kültürü açısından gelenek haline gelmesini çok isterim. Ama formatı, süreleri, soruları ve moderatörü politikacılar belirleyecekse, yanlış bir gelenek haline gelir. Bunun da kimseye faydası olmaz."



