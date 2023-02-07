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07 Şubat 2023 Salı 09:54:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 09:54:00

Depremzedelerin yaraları sarılıyor... Yardım tırları yola çıktı

Kaynak: IHA

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem büyük yıkıma neden oldu. Türkiye'nin her yerinden depremzedeler için hazırlanan eşyalar yola çıkmak için tırlara yüklendi. İstanbul Başakşehir'de afet bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım tırlarının yola çıktığı bildirildi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. Başakşehirliler'in seferber olduğu yardım kampanyasında toplanan 7 tır, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de katılımıyla deprem bölgesine uğurlandı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yardım çağrısında bulundu. Yardımseverlerin seferberlik ilan ettiği kampanya kısa sürede karşılık buldu. Başakşehirliler, bölgedeki depremzedelere yardım malzemeleri gönderebilmek için 3 noktada kurulan toplama alanlarına akın etti. Başakpazar Fuar ve Sergi Alanı, Kayaşehir Fuar ve Sergi Alanı ve Bahçeşehir Pazartürk Fuar ve Sergi Alanı'ndatoplanan yardımlar buradan tır'lara yüklendi. Ardından toplanan yardım tır'ları Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun açık otoparkına getirildi.

İçerisinde; battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, kışlık kıyafet, hijyen seti, çocuk bezi ve gıda kolisinin yer aldığı 7 yardım tır'ını uğurlamaya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'de katıldı.

"BAŞAKŞEHİRLİLERİN HAZIRLADIĞI YARDIM TIR'LARINI GÖNDERİYORUZ"

Radyo Başakşehir'in konuğu olan AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Deprem anından itibaren belediyelerimizle birlikte harekete geçtik. Arama kurtarma ekiplerimiz haberin duyulduğu ilk andan itibaren yola çıktı. Başakşehir Belediyesi'nin ve Başakşehirlilerin hazırlamış olduğu yardım tır'larını deprem bölgelerine göndereceğiz. Emeği geçen yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Sahanın ihtiyacını karşılayacağız. Başakşehir'de tır'larımız hazır. Yola çıkacaklar. Her gün böyle yardımlarımız devam edecek. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDEYİZ"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde. Bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu da görüyoruz. Çalışmalarımızı depremin yaşandığı andan itibaren yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İş makinelerimiz, personelimiz ve yardım araçlarımızla birlikte deprem bölgesindeyiz. Başakşehirli komşularımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreci birlikte atlatacağız. Kan bağışı kampanyamızı da başlatacağız. Tüm Başakşehirli komşularımı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Etiketler : Başakşehir Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Kahramanmaraş

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