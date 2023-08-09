Depremlerin merkezi Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor!

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek olan Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi'nin detayları belli oldu. Depremde en fazla yıkımın olduğu Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesinde zemin artı 4 ve zemin artı 5 şeklinde konutlar inşa edilecek.

IHA'da yer verilen habere göre, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkıcı felaketten en fazla etkilenen alanların başında şehir merkezinde bulunan Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesi geliyor. Her iki alanda da bulunan birçok yapı depremlerde yıkılırken, ağır hasar alan binalar da yapılan çalışmalar neticesinde yıkılmıştı. Kahramanmaraş'ın yeniden inşa ve ihyası çerçevesinde yapılacak olan çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör basın mensuplarına bilgi verdi.

"BURADA ZEMİN ARTI 4, ZEMİN ARTI 5 ŞEKLİNDE YAPILAŞMA GERÇEKLEŞİYOR"

Yerinde dönüşüm projesi ile depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların yerine yenilerinin inşa sürecinin başladığını dile getiren Güngör," Hem Azerbaycan Bulvarı hem de Trabzon Caddesi şehrimizde yıkımın en fazla olduğu ayrıca burada tarihimizin, ticaretimizin olduğu bir mekan. Yaşadığımız bu afet sonrasında devletimiz ve milletimiz yoğun bir çalışma gösteriyor. Bu süre içerisinde zemin etüdü çalışmalarımız devam etti, detaylı bir zemin etüdü çalışması yapıldı. Bu çalışma şehrimizin yeniden imar ve inşası için zeminimizin nasıl olduğunu ortaya koymamız gerekiyordu. Bu çalışma ortaya konduktan sonra da planlama ve kentsel tasarı çalışmaları da başlatılması ön görüldü. Bugün gördüğümüz gibi burada bir çalışma yapılıyor, şehrimizin merkezinde gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, tüm kurum ve kuruluşlarımız bu deprem bölgesinde yoğun bir çalışma yapıyor. Bir taraftan kalıcı konutlar bir taraftan da köy evlerimiz yükseliyor. Kahramanmaraş merkezinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve paydaş kuruluşlarımız ortak bir çalışma yürüterek bu alanda kentsel tasarı çalışması yapıyor. Bu çalışmanın da etaplar halinde uygulamasını bakanlığımız yapıyor. Bu alanda bilim adamlarının ortaya koyduğu fikirler çerçevesinde bu bölgede zemin artı 4, zemin artı 5 şekli ile bir yapılaşma gerçekleşiyor. Yarın da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin katılımları ile burada bir temel atma töreni gerçekleştireceğiz" dedi.

"YENİ KAHRAMANMARAŞ'IN İNŞASINI YAPIYORUZ"

Yarın gerçekleştirilecek olan 'Kahramanmaraş Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni' öncesinde alanda yapılan çalışmaları değerlendiren Güngör, "Bu alandan başlayarak genişleyerek devam edecek olan bir kentsel tasarım imar ve inşaat çalışmalarımız devam edecek. Kahramanmaraş'ın yeniden imar ve inşasını yapmıyoruz, yeni Kahramanmaraş'ın inşasını yapıyoruz. Yaşadığımız süreç bizlere yeniden bir şeyleri yapmamız gerekenleri önümüze koydu ve biz buralardan çeşitli tecrübeler edindik ve inşallah bu alanı bakanlığımızın desteği ile imar ve inşasını gerçekleştirmiş olacağız. Hiç kimse hakkından buradaki malikler hakkında şüphe etmesin. Burada kentsel dönüşüm mantığı ile çalışma yapılıyor ve herkesin hakkının ne kadar kutsal olduğunu biliyoruz. Bu konuda bakanlığımız hiç kimseyi mağdur etmeyecek. Yarın da buradaki proje tanıtılmış olacak" ifadelerini kullandı.