Denizli Valisi özür dilemişti: Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır. Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur" dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentteki koronavirüs denetiminde dönerci ustası ile girdiği diyalog sonrası özür açıklamasında bulunmuştu.

VALİ ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yazılı açıklama yapmış ve bugüne değin birçok denetime katıldıklarını, vatandaşın sorunlarını dinlediklerini, salgına karşı verilen mücadeleyi lisanımünasiple anlatmaya çalıştıklarını vurgulamıştı. Vali Atik, "Bahse konu esnafımız ile yaşanan diyalogdaki görüntüler tüm ayrıntılarıyla incelendiğinde başı sonu detaylıca bakıldığında konunun teferruatı ve süreçteki hassasiyetimiz, vatandaşımızı koruma anlayışımız daha net anlaşılacaktır." diye konuşmuştu.

Kurallara uyma konusunda çağrı yapmayı sürdüreceğini belirten Vali Atik, şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü. Bu sebeple vatandaşımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum. İşletmemiz vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor ve inşallah yaşanan bu üzücü görüntüyü işletmemizi ziyaret ederek nezaket ve tevazuyla telafi edeceğiz. Bizler milletimiz için varız. Bizler milletimizin hizmetkarıyız. Devlet millet için vardır. Umuyor ve diliyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde daha sakin daha duyarlı daha vakur bir duruşla bu süreci hep birlikte atlatacağız. İnanıyorum ki salgınla mücadeleyi milletimiz kazanacak. En kısa sürece bu topraklardan koronavirüs illetini hep birlikte yeneceğiz."

Denizli'de COVID-19 denetimlerine 16 Ekim'de Vali Ali Fuat Atik de katılmıştı. Esnafa uyarılarda bulunan Vali Atik, bir dönerci dükkanında ustanın maskeyi burnunu açıkta bırakacak şekilde takmasına ve işletme çalışanlarının eldiven takmamasına tepki göstermişti.