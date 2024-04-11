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11 Nisan 2024 Perşembe 08:54:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 08:54:00

DEM'in ilk icraatı Diyarbakır'ı 'Amed' yapmak oldu!

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni DEM Parti'nin kazanmasının ardından yeni yönetim, belediye ile ilgili paylaşımlarında 'Diyarbakır' yerine 'Amed' ifadesini kullanmaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin DEM Partili eşbaşkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun'un göreve başlamasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda 'Amed' yazıldığı görüldü.

Bucak ve Hatun'un, Büyükşehir Belediyesine ait Dağkapı Meydanı'ndaki çadırda verilen iftar yemeğine katıldığına ilişkin duyurunun yer aldığı paylaşımda, "Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Büyükşehir Belediyesine ait Dağkapı Meydanı'ndaki iftar çadırında yurttaşlarla beraber oruçlarını açtı" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : diyarbakır dem parti seçim
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