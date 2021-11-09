Dehşete düşüren gerçek! İsrail bile bile vurmuş

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09 Kasım 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 10:08:00

İsrail basınından kan donduran iddia: 13 katlı binayı bile bile vurdu

Kaynak: AA

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Haaretz gazetesi, İsrail'in Gazze'deki 13 katlı binayı basın ofislerinin bulunduğunu öğrenmesine rağmen vurduğunu yazdı.

İsrail ordusunun mayıs ayında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında İsrailli üst düzey komutanların yabancı basın kuruluşlarına ait ofislerin bulunduğunu öğrenmelerine rağmen 13 katlı Cela binasına saldırı emri verdiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, mayıs ayında Gazze'de Al Jazeera televizyonu ve Associated Press (AP) haber ajansının da bulunduğu 13 katlı Cela binasını bombalayarak yıkmadan önce çatıya uyarı atışları yaptı. Bunun üzerine yabancı basın çalışanları, İsrailli meslektaşlarını ve İsrail savunma yetkililerini binada medya ofislerinin bulunduğu yönünde uyardı.

Ancak İsrail Savunma Bakanlığından bazı yetkililerin saldırıyı önlemeye çalışmasına rağmen üst düzey komutanların binanın vurulması yönünde emir verdiği belirtildi. Böylece ilk uyarı atışından 1 saat 20 dakika sonra binanın bombalanarak enkaz yığını haline getirildiği kaydedildi.

- HALKLA İLİŞKİLER FACİASI

Haberde ayrıca İsrail ordusunun söz konusu saldırıyla bir "halkla ilişkiler faciasına" yol açtığı ifade edildi. İsrail ordusunun saldırıyı "Hamas'ın binada dijital istihbarat birimlerinin, araştırma ve gelişme merkezlerinin yanı sıra teknolojik ekipmanın da bulunduğu" açıklamasıyla savunmaya çalıştığı aktarıldı.

ABD yönetiminin, saldırının gerekliliği konusunda ikna olmadığı ve İsrailli yetkililerden somut deliller istediği kaydedilen haberde, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın konuya ilişkin muhataplarını bilgilendirdiğini duyurmasına rağmen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daha güçlü kanıta ihtiyacı olduğunu söylediği aktarıldı.

- SALDIRI ÖNLENEBİLİRDİ

Gazeteye konuşan saldırının karar süreciyle ilişkili bir kaynak, "yabancı basın kuruluşlarının bulunduğu bir binayı vurmanın Hamas'ı hedef alıyormuş gibi göstererek hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını ve bunun ne anlama geldiğini bildiklerini belirterek, saldırının karar aşamasında birkaç kez önlenebileceğini" anlattı.

İsrail ordusunun, Kudüs'ün yanı sıra Arap ve Yahudilerin birlikte yaşadığı şehirlerde algı savaşını Hamas'ın kazandığını fark ettiğini söyleyen söz konusu kaynak, buna karşı siyasilerin ve ordu komutasının bir tür "zafer fotoğrafı arayışında olduğunu" ifade etti.

İsrail ordusunun, basın kuruluşlarının bulunduğu bir binanın yıkılmasının sonuçlarını kavrayamadığına ve enkaza ait fotoğrafların "bir zafer gibi" yayınladığına işaret edildi.

İsrail'in mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği 11 gün süren saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişi hayatını kaybetmiş, en az 75 bin kişi yerinden edilmiş, 1800 konut da tamamen yıkılmıştı.

İsrail savaş uçaklarının 15 Mayıs'ta vurarak yıktığı Cela binasında Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın yanı sıra yerli ve yabancı 30'a yakın basın kuruluşunun ofisi ve sivillerin yaşadığı yaklaşık 30 daire bulunuyordu.

Etiketler : İSRAİL ORDUSU GAZZE ŞERİDİ KUDÜS
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