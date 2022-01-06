Cumhuriyet savcısı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açığa alındı

Alınan bilgiye göre, bir sosyal medya platformundaki paylaşımlarıyla mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı N.S, HSK 2. Dairesi tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.