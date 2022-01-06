06 Ocak 2022 Perşembe 18:48:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 18:48:00
Cumhuriyet savcısı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açığa alındı
Kaynak: AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle Turgutlu'da görevli cumhuriyet savcısını açığa aldı.
Alınan bilgiye göre, bir sosyal medya platformundaki paylaşımlarıyla mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı N.S, HSK 2. Dairesi tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
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