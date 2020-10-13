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13 Ekim 2020 Salı 20:01:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 20:45:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü.

Görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasında insani gerekçelerle ilan edilen ateşkesin desteklendiği ifade edildi.

Ancak kalıcı çözümün Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle sağlanabileceği vurgulandı.

Ermenistan’ın sivil halkı hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususunda uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiği belirtildi.

Görüşmede ABD’nin Doğu Akdeniz konusunda adil ve tarafsız bir tutum sergilemesi beklentisi yinelendi.

Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleştirilmesinin bölgesel barışa katkı sağlayacağına vurgu yapıldı.

Libya’da yürütülen müzakere sürecinden duyulan memnuniyetin de dile getirildiği görüşmede,, Hafter tarafındaki askeri hareketliliğinin ise endişe kaynağı oluşturduğuna dikkat çekildi.

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