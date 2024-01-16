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16 Ocak 2024 Salı 14:38:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 14:38:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kaynak: AA-TRT Haber

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.30'da başladı.

MİLYONLARCA EMEKLİNİN GÖZÜ EK ZAM HABERİNDE

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü hükümetten gelecek ek zam haberinde.

En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma Kabine toplantısında gündemde olacak.

Yakında Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Kabine'de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak ilave adımlar da görüşülecek.

Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının bir diğer gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları.

Bu kapsamda İstanbul'daki güvenlik zirvesinden çıkan kararlar Kabine'de de konuşulacak.

Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak.

Kabine toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yürüttüğü diplomatik girişimler ile Kızıldeniz'deki gerilim de masada olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kabine toplantısı cumhurbaşkanlığı külliyesi
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