Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan milli sporculara tebrik
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 108 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli sporcularımızdan Cezayir'de Akdeniz Oyunları başlarken madalya sözü almıştım. Tam 108 madalya kazanarak coşku ve inançla verdikleri sözlerini tuttular. 19. Akdeniz Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum" sözlerini kullandı.
Millî sporcularımızdan Cezayir'de Akdeniz Oyunları başlarken madalya sözü almıştım. Tam 108 madalya kazanarak coşku ve inançla verdikleri sözlerini tuttular.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 6, 2022
19. Akdeniz Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza atan millî sporcularımızı gönülden kutluyorum. pic.twitter.com/AE9MHKBtVl
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