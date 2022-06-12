Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma ve el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Ali Çap ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ile el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir ve Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'in ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
- Ankara Valisi Şahin'den selde kaybolan kişiye ilişkin açıklama
- Dünyadaki nadir güçlerden biriyiz!
- Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
- Eskişehir'de motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
- Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı