08 Nisan 2021 Perşembe 19:08:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 19:42:00
Başkan Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh El Sabah'ı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El – Muhammed El – Sabah'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.