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10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:47:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:48:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler : Arnavutluk Başbakanı Rama Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan
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