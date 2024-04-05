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05 Nisan 2024 Cuma 07:58:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 07:58:00

Çocuklar iftarda!

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Erzurum'da her yıl gerçekleştirilen "Çocuk İftarı" yine renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl ilk kez oruç tutan minikler iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

PALANDÖKEN'DE BULUŞULDU

Erzurum'da gelenek haline getirilen "Çocuk İftarı" etkinliği bu yılda unutulmadı.

Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, bu yıl ilk kez oruç tutan miniklerin heyecanına "Çocuk İftarı" ile ortak oldu. Palandöken'de gelenek haline gelen buluşmada çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

DİŞ KİRASI HEDİYELER VERİLDİ

Ramazanın mutluluğunu ve bereketini aynı sofrada paylaşan miniklere aileleri de eşlik etti. İlk kez oruç tutmanın maneviyatını yaşayan minikler iftarda, Kaymakam Uğur Tutkan'a sorular yönelterek sohbet etme imkânı buldular. İftar sonrası çocuklara "diş kirası" adı altında çeşitli hediyeler verildi.

Etiketler : erzurum çocuk iftar
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