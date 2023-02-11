CHP'li Hatay Belediye Başkanı Savaş'tan skandal sözler: İdealist bir insan
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, vatandaşlara mezar olan Rönesans Rezidans'ın yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan müteahhidini savundu. Savaş, Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun için, "İdealist bir insan" dedi.
Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu. Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Karadağ'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, 7.7 şiddetli depremde yıkıldı. Enkaz altında 800 kişinin olduğu öğrenildi.
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CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, Mehmet Yaşar Coşkun'a adeta övgüler dizdi. Lütfü Savaş, "Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" dedi.
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