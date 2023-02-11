CHP'li Hatay Belediye Başkanı Savaş'tan skandal sözler

Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu. Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Karadağ'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, 7.7 şiddetli depremde yıkıldı. Enkaz altında 800 kişinin olduğu öğrenildi.

"iDEALiST BiR iNSAN"

CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, Mehmet Yaşar Coşkun'a adeta övgüler dizdi. Lütfü Savaş, "Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" dedi.