"İki yol da CHP başkanına yakışmıyor"

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17 Kasım 2020 Salı 14:11:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 14:11:00

CHP'li eski vekil Fikri Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na: İki yol da yakışmıyor

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Eski CHP milletvekili Fikri Sağlar, İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ın ifşa ettiği CHP, İYİ Parti, HDP ve SP'nin ortak anayasa çalışması için yapılan görüşmeleri inkar eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Sağlar "Kılıçdaroğlu önceki beyanlarının ya unuttu! ya da inkâr yolunu seçti! Her iki yol da CHP'nin Genel Başkanı'na yakışmıyor!" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ın ifşa ettiği CHP, İYİ Parti, HDP ve SP tarafından yapılan ortak anayasa çalışması gündeme bomba gibi düştü.

Günlerdir konuşulan konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dört partiyle oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı" açıklamasıyla görüşmeleri inkar etti.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun 21 Haziran 2018’de CHP’nin finanse ettiği Tele1 televizyonunda anayasa değişikliği için çalıştıklarını itiraf ettiği röportaj ortaya çıktı.

HDP'nin de aralarında bulunduğu 4 parti ile ortak anayasa çalışması CHP'yi de karıştırdı. Eski CHP milletvekili Fikri Sağlar Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu.

Fikri Sağlar Birgün'de kaleme aldığı yazıda "Kılıçdaroğlu’nun çeşitli medya organlarında böyle bir hazırlık yapılmadığı açıklaması, yurttaşlar kadar CHP’lileri de hayrete düşürdü! Kılıçdaroğlu önceki beyanlarının ya unuttu! ya da inkâr yolunu seçti! Her iki yol da CHP’nin Genel Başkanı’na yakışmıyor!" ifadelerini kullandı.

Sağlar yazısında şu ifadeleri kullandı:

Ayrıca bir anayasa çalışması yapılmasının saklanacak tarafı da yok! İnkâr etmek, CHP’nin tartışılmasını ve toplumun CHP’ye olan güvenini yok ediyor!

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