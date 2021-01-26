CHP'li belediye başkanı terör paçavralarının duvarlarını süslediği HDP binasını ziyaret etmiş
HDP Esenyurt ilçe binasına dün operasyon gerçekleştirilmiş, PKK elebaşı Öcalan ve öldürülen teröristlerin fotoğraflarının duvarlarını süslediği binada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un, geçtiğimiz aylarda terör yuvası olarak kullanılan HDP binasını ziyaret ettiği ortaya çıktı.
CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında yaptığı dezenfekte çalışması sırasında çekilen fotoğraflarda, binada teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının yer aldığının ortaya çıkmıştı.
Sosyal medyada paylaşılmasının ardından infiale neden olan görüntülerin ardından polis harekete geçti ve dün binaya oparasyon düzenledi.
KANDİL DEĞİL HDP BİNASI!
Binada yapılan aramalar sonucunda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, 1000 afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulundu.
CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETMİŞ
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un, PKK elebaşı ve öldürülen teröristlerin fotoğraflarının duvarlarını süslediği HDP İlçe Başkanlığını ziyaret ettiği ortaya çıktı.Bozkurt sosyal medya hesabından ziyaretin görüntülerine yer vererek yaptığı paylaşımda “İlçemizdeki siyasi partilere yaptığımız ziyaretler kapsamında Halkların Demokratik Partisi'ni ziyaret ettik. Esenyurdumuzun geleceği hakkında fikir alışverişine devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
- CHP'li belediye başkanı terör paçavralarının duvarlarını süslediği HDP binasını ziyaret etmiş
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