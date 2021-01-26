CHP'li belediye başkanı terör paçavralarının duvarlarını süslediği HDP binasını ziyaret etmiş

CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında yaptığı dezenfekte çalışması sırasında çekilen fotoğraflarda, binada teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının yer aldığının ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada paylaşılmasının ardından infiale neden olan görüntülerin ardından polis harekete geçti ve dün binaya oparasyon düzenledi.

KANDİL DEĞİL HDP BİNASI!

Binada yapılan aramalar sonucunda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, 1000 afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulundu.

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETMİŞ

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un, PKK elebaşı ve öldürülen teröristlerin fotoğraflarının duvarlarını süslediği HDP İlçe Başkanlığını ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Bozkurt sosyal medya hesabından ziyaretin görüntülerine yer vererek yaptığı paylaşımda “İlçemizdeki siyasi partilere yaptığımız ziyaretler kapsamında Halkların Demokratik Partisi'ni ziyaret ettik. Esenyurdumuzun geleceği hakkında fikir alışverişine devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.