CHP tipi hizmet! Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'ta belediyeyi bırakıp dizi çekecek

CHP'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi adaylığı krize neden olan Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun seçimi kazandıktan sonra yaptığı açıklama tartışmaları beraberinde getirdi.

Seçim sürecinde yaptığı açıklamalarda projelerinin yetersizliğinden dolayı eleştirilen Beşikçioğlu, dizi çekimlerine devam edeceğini ifade ederek "Behzat Ç.'yi Etimesgut halkımızla beraber çekeceğiz." diye konuştu.

'İMAM HATİP' HAZIMSIZLIĞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde adaylığı açıklandıktan sonra ilk olarak İmam Hatipleri hedef almıştı. Beşikçioğlu, İmam Hatip liselerinden mezun olan öğrencilerin travma yaşadığını iddia ederek skandal ifadeler kullanmıştı.

Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut ilçesi belediye başkan adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rıza göstermediği gündeme gelmişti.