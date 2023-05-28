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28 Mayıs 2023 Pazar 14:35:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 14:35:00

CHP İlçe Başkanı sandığa iki zarf attı... Tutanak tutuldu

Kaynak: AA

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Yalova'da eski CHP Çınarcık İlçe Başkanının sandığa iki zarf attığı tespit edildi. Eski CHP'li ilçe başkanı için tutanak tutuldu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde eski CHP İlçe Başkanı Mustafa Deveci'nin, sandığa iki zarf attığı tespit edilince tutanak tutuldu.

Çınarcık Hüdaverdi Aydın İlkokulu'nda kurulan 1033 numaralı sandıkta oy kullanan Deveci'nin elinde iki zarf gören görevliler kendisini uyardı.

Buna rağmen Deveci'nin iki zarfı da sandığa atması üzerine görevlilerce tutanak tutuldu.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından sandıktaki bir zarfın rastgele seçilerek iptal edileceği öğrenildi.

Etiketler : Çınarcık CHP Tutanak İki zarf
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