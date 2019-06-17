CHP adayına destek vahim hata

İstanbul'un kaderini belirleyecek 23 Haziran'daki yerel seçim öncesinde Milli Nizam Partisi'nden beri merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın yakın yol arkadaşı ve Saadet Partisi kurucusu Hasan Aksay’la birlikte, hareketin önde gelen isimleri, CHP’nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vermenin ağır sonuçları olacağı konusunda Saadet Partilileri uyardı.

PARTİ DEĞİL DAVA ÖNEMLİ

Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, eski İçişleri Bakanı Hasan Aksay, eski milletvekili Şevki Yılmaz, Orhan Töz, Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu ve Sadi Şener katıldı. Partilerin değil davanın önemine dikkat çeken konuşmacılar, particilik anlayışıyla yarın büyük pişmanlıklar yaşanacağını söyledi.

KUTAN DA AYNI GÖRÜŞTE

“Öfkeyle kalkan zararla oturur” diyen Şevki Yılmaz, “Pireye kızarak vatan yorganını oylarla yakmamalıyız. Biz partiyi değil, Türkiye’nin geldiği noktayı destekliyoruz. Çok ağır bedeller ödedik. Lütfi Doğan hocam Recai Kutan da bizimle aynı görüşte” açıklamasında bulundu.