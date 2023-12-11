Çember-8 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Çember-8 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firarinin yakalandığını bildirdi.

Son 4️⃣ gün içinde 8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-8 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 4️⃣.9️⃣5️⃣1️⃣ firari yakalandı❗️



Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki,

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz.... pic.twitter.com/do6bmUc3px — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 11, 2023

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "aranan şahıslara" yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Son 4 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak 'aranan şahıslara' yönelik gerçekleştirilen Çember-8 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı." bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 880 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 53 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs yakalandı. Hırsızlıktan 536 şahıs, dolandırıcılıktan 257 şahıs, yağmadan 101 şahıs, adam öldürmeden 55 şahıs, cinsel suçlardan 55 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 951 şahıs Çember-8 operasyonlarında yakalanmıştır. İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Çember-8 Operasyonları'nda bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi, operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası ve desteği sizinle. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."