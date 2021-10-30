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30 Ekim 2021 Cumartesi 23:36:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 23:36:00

Çavuşoğlu'ndan SİHA açıklaması: Kullanımı Ukrayna'ya ait, Türkiye suçlanamaz

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Türkiye'de üretilmiş olabileceğini ancak kullanımının Ukrayna'ya ait olduğunu, bu nedenle Türkiye'nin suçlanamayacağını aktardı.

G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Roma'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

İkilinin görüşmesi sonrası Çavuşoğlu, Türk ve Rus basınına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BUNUNLA SUÇLANAMAZ"

Rus muhabirin, Donbass'ta Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bir ülke, bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye'de üretilmiş olabilir ama Ukrayna'ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz."

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ SIRASINDA FARKLI ÜLKELERDEN FARKLI SİLAHLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Türkiye'nin de terör mücadele sırasında farklı ülkelerden çeşitli silahlarla karşılaştığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı" dedi.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye siha G20 Liderler Zirvesi
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