Cam kavanozun içinde patlatılan torpil 3 çocuğu yaraladı
Kaynak: AA
Ordu'nun Ünye ilçesinde yakarak cam kavanoza koydukları torpilin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta, A.A.B., Y.D. ve A.E.Ç., oyun amacıyla yaktıkları torpili cam kavanoza koydu.
Kapağı kapatılan kavanozun içindeki torpilin patlaması sonucu A.A.B, Y.D. ve A.E.Ç, kırılan cam ve torpil parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Çocuklar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
İlk müdahalesi yapılan A.A.B. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine, Yunus D. ise Ünye Devlet Hastanesine sevk edildi.
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