Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej'i, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto'yu, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, daha sonra Arnavutluk Büyükelçisi Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Bizakis, Burundi Büyükelçisi NTureka, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo ile ayrı ayrı görüştü.
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