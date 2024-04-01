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01 Nisan 2024 Pazartesi 16:17:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 16:17:00

Burdur'da muhtarlık kavgası: 3 yaralı

Kaynak: AA

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Burdur'un merkeze bağlı Çatağıl köyünde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Köy muhtarlığını kazanan Nadir Altın'ın yakınları ile muhtar adayı Kemal Akbulut'u destekleyenler arasında dün çıkan tartışma, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

İki grup arasında köy çıkışında yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önemli aldı.

Etiketler : BURDUR MUHTARLIK KAVGA
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