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05 Mayıs 2024 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 12:30:00

Aile Destek Merkezleri'nden geçen yıl yaklaşık 140 bin kişi yararlandı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan Aile Destek Merkezlerinden (ADEM), geçtiğimiz yıl yaklaşık 140 bin kişinin yararlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2012'den bu yana faaliyet gösteren ADEM'lerde kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak kurs ve eğitimler verildiğini belirtti.

ADEM'lerde yapılan her çalışmanın kadınların güçlenmesinde fark oluşturacağına inandıklarını kaydeden Bakan Göktaş, kadınların ekonomik hayatın içerisinde daha çok yer almasını hedeflediklerini aktardı.

İhtiyaçlar doğrultusunda ülke genelinde ADEM'lerin yaygınlaştırılmasına devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, "Kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan ADEM'lerimizden geçtiğimiz yıl 140 bin kişi yararlandı. Bugüne kadar faydalanan vatandaşlarımızın sayısı ise yaklaşık 3 milyona ulaşmış oldu. Hiç kuşkusuz toplumun en güçlü kalesi ailedir. Hali hazırda 75 ilde faaliyet gösteren 544 ADEM'imiz de bu amaca en iyi şekilde hizmet ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Göktaş, ADEM'lerde kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimlerin de bulunduğunu belirterek, merkezlerde el sanatları, kuaförlük ve giyim kurslarının rağbet gördüğünü ifade etti.

Etiketler : mahinur özdemir göktaş aile destek merkezleri adem kurs eğitim
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