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17 Ekim 2023 Salı 17:13:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 17:13:00

Burdur'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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Burdur'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Burdur'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Etiketler : burdur deprem afad
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