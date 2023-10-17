17 Ekim 2023 Salı 17:13:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 17:13:00
Burdur'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Burdur'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Burdur'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Burdur'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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