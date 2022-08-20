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20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:29:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:48:00

BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için Türkiye'ye teşekkür etti.

Antonio Guterres, Karadeniz'den tahıl ürünlerinin güvenli sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezine geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Guterres, daha sonra burada incelemelerde bulundu.

"Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi"

Ardından Bakan Akar ile ortak basın toplantısında konuşan Guterres, sıcak karşılama için Akar ve Türk hükümetine teşekkür etti.

Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür eden Guterres, tahıl anlaşmasının bir diğer kısmına dikkati çekerek, "Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir." ifadesini kullandı.

Tüm hükümetlerin ve özel sektörün bunları piyasaya sürmek için iş birliği yapmasının önemine işaret eden Guterres, "2022'de gübre olmadan, 2023'te yeterli gıda olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Antonio Guterres, Ukrayna ve Rusya'dan daha fazla gıda ve gübreyi çıkarmanın, emtia piyasalarını daha da sakinleştirmek ve tüketiciler için fiyatları düşürmek açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çok daha uzun bir sürecin başındayız ama siz bu kritik anlaşmanın dünya için potansiyelini zaten gösterdiniz." dedi.

Etiketler : antonio guterres türkiye teşekkür
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