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29 Eylül 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 08:19:00

Bir yanda defin bir yanda kepçe! Ölüye de saygıları yok

Kaynak: Akşam

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İBB Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı Çakmaklı mezarlığında yaşananlar isyan ettirdi.

İBB Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı Büyükçekmece'de bulunan Çakmaklı mezarlığında yaşananlar isyan ettirdi. Mezarlıkta defin edilecek cenazelerin nereye gömüleceğinin belli olmaması nedeniyle cenazeler araçlarda saatlerce bekletildi.

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Bir yandan iş makineleri çalışırken bir yandan da defin işleminin yapıldığı mezarlıkta cenaze sahipleri de İBB yönetimine tepki gösterdi. Mezarlığın mezbelelik halinden de şikayetçi olan cenazelerin yakınları, "Kimin cenazesi nereye gömülecek belli değil, zaten yakınımızı kaybettik acısını yaşıyoruz, bir de cenazeler karışmasın diye uğraşıyoruz. Ölülere de saygıları kalmamış" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Etiketler : İBB Mezarlıklar Müdürlüğü Büyükçekmece Çakmaklı mezarlığı
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