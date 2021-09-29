Ölüye de saygıları yok!

İBB Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı Büyükçekmece'de bulunan Çakmaklı mezarlığında yaşananlar isyan ettirdi. Mezarlıkta defin edilecek cenazelerin nereye gömüleceğinin belli olmaması nedeniyle cenazeler araçlarda saatlerce bekletildi.

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Bir yandan iş makineleri çalışırken bir yandan da defin işleminin yapıldığı mezarlıkta cenaze sahipleri de İBB yönetimine tepki gösterdi. Mezarlığın mezbelelik halinden de şikayetçi olan cenazelerin yakınları, "Kimin cenazesi nereye gömülecek belli değil, zaten yakınımızı kaybettik acısını yaşıyoruz, bir de cenazeler karışmasın diye uğraşıyoruz. Ölülere de saygıları kalmamış" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.