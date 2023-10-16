Bir inekle başladı. Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Düzce'de evinin süt ihtiyacını karşılamak için aldığı inekle hayvancılığa adım atan Esra Küçük, devlet desteğiyle hayvan sayısını 3 yılda 70'e çıkartarak çiftlik sahibi oldu. 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Küçük, Tarım ve Orman Bakanlığından kredi desteği alarak oluşturduğu çiftliğinde günlük 550 litre süt elde ediyor.

