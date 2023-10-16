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16 Ekim 2023 Pazartesi 07:54:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 07:54:00

Bir inekle başladı. Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

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Düzce'de evinin süt ihtiyacını karşılamak için aldığı inekle hayvancılığa adım atan Esra Küçük, devlet desteğiyle hayvan sayısını 3 yılda 70'e çıkartarak çiftlik sahibi oldu

Düzce'de evinin süt ihtiyacını karşılamak için aldığı inekle hayvancılığa adım atan Esra Küçük, devlet desteğiyle hayvan sayısını 3 yılda 70'e çıkartarak çiftlik sahibi oldu. 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Küçük, Tarım ve Orman Bakanlığından kredi desteği alarak oluşturduğu çiftliğinde günlük 550 litre süt elde ediyor.

Etiketler : Bir inekle başladı Esra Küçük Hayvancılığa Giriş Düzce Hayvancılık
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