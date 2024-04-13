Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'ne gelen 3 şüpheli, silahla çevreye ateş açtı. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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