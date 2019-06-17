Beyaz TV ekibine çirkin saldırı

Beyaz TV muhabiri Tuğçe Ünsal ve kameraman Serkan Çinier, Beypazarı'ndan gelen izleyici şikâyetleri üzerine, Beypazarı Şehir Mezarlığı'nın halini görüntülemek üzere ilçeye gitti. Ancak bu sırada bir araçla çekim yapılan mezarlık alanına getirilen D.T. isimli kadın, Beyaz TV ekibine hakaret etti.

HEDEF GÖSTERDİLER

Ekibin görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan D.T, kocası Y.T’nin kullandığı araca binerek olay yerinden ayrıldı. Beyaz TV ekibini hedef gösteren paylaşımlar nedeniyle toplanan bir grup, gazetecilere saldırdı. Kameraman Çinier’i darp eden saldırganlar, saldırıyı cep telefonuyla kaydeden muhabir Ünsal'a da zor kullanarak engel olmak istedi. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Ancak saldırı hastanede de devam etti. Hastane önünde yaşanan kargaşaya polis müdahale etti. Gazetecilere saldırıda bulunan E.G. isimli şahsın polis tarafından yakalanarak gözaltında alındığı öğrenildi. Saldırganlardan birinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la beraber çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.