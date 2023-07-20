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20 Temmuz 2023 Perşembe 12:07:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 12:07:00

Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 TL oldu

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Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 TL olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretinin 122 bin 351 TL olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

Etiketler : bedelli askerlik ücret milli savunma bakanlığı
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