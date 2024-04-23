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23 Nisan 2024 Salı 23:17:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 23:17:00

Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kabul etti. Programda Başkan Erdoğan'a bir kız çocuğu, Başkan Erdoğan'ın ve annesinin yan yana olduğu resmini çizdiği tabloyu hediye etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kabul etti. Programda Başkan Erdoğan'a bir kız çocuğu, Başkan Erdoğan'ın ve annesinin yan yana olduğu resmini çizdiği tabloyu hediye etti.

Lösemiyi atlatan kız çocuğunun kulağına eğilen Başkan Erdoğan, "Durumunu benim doktorumla da takip edelim" dedi.

Etiketler : 23 Nisan Kutlaması Recep Tayyip Erdoğan Çocuk Bayramı
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