Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kabul etti. Programda Başkan Erdoğan'a bir kız çocuğu, Başkan Erdoğan'ın ve annesinin yan yana olduğu resmini çizdiği tabloyu hediye etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kabul etti. Programda Başkan Erdoğan'a bir kız çocuğu, Başkan Erdoğan'ın ve annesinin yan yana olduğu resmini çizdiği tabloyu hediye etti.
Lösemiyi atlatan kız çocuğunun kulağına eğilen Başkan Erdoğan, "Durumunu benim doktorumla da takip edelim" dedi.
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