Başkan Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ayrı ayrı görüştü.

Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi katılımcıları onuruna yemek

Başkan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'na geçerek, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.

Başkan Erdoğan çifti, konukları karşılayarak tek tek ilgilendi.