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25 Ağustos 2022 Perşembe 16:31:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 16:39:00

Başkan Erdoğan'dan trafik kazası geçiren sanatçı Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ibrahim tatlıses trafik kazası
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