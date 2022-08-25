Başkan Erdoğan'dan trafik kazası geçiren sanatçı Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi aldığı İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.
- MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı
- Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
- "Toplumsal barışımızı zedeleyen ayrıştırıcı söylemler asla kabul edilemez"
- Tatlıses'e "geçmiş olsun" telefonu
- ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden şarkıcı Gülşen'in sözlerine tepki
- Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosunda