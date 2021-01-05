Başkan Erdoğan'dan flaş SMA talimatı: Devlet karşılayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli Piyango'nun Barlık Fonu'na devredilen 75 milyon liralık ikramiyesi, SMA'lı çocuklar için kullanılsın" kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.



İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bu MYK'da gündeme geldi, keşke o bölümü izleseydiniz Cumhurbaşkanımızın bu çocukları nasıl kendi evlatları gibi sahiplendiğini herkes görseydi. Türkiye'de 1500 SMA'lı evladımız bilimsel olarak onaylanmış tedaviden yararlanıyor. O paranın yüzlerce katı bu çocuklar için harcandı. Feda olsun daha da harcanacak.

"KOBAY YAPTIRMAYIZ"

Söz konusu tedavinin iyileştirdiğine dair bir kanıt yok, bu bir propaganda. Bir millet kendi evlatlarını kobay olarak kullandırır mı? Bu devlet bu çocuklara sonuna kadar sahip çıkacak. Cumhurbaşkanımızın açık talimatı var; Söz konusu tedavi bilimsel kurullar tarafından onaylanırsa SMA'lı çocuklarımıza bu tedaviye erilme konusunda her türlü imkan sağlanacak.