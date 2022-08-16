16 Ağustos 2022 Salı 16:10:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 16:10:00
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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