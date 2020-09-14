Başkan Erdoğan'dan Kızılay şehidi için başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye'de Kızılay ekiplerine yapılan alçak saldırıda şehit düşen personel için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kızılay şehidi için: “Hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" taziye mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya üzerinden; Suriye'nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun." dileklerini iletti.
Suriye’nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay’a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2020
Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm @Kizilay camiasına geçmiş olsun.
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