Başkan Erdoğan'dan Kızılay şehidi için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kızılay şehidi için: “Hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" taziye mesajı yayınladı.



Başkan Erdoğan, sosyal medya üzerinden; Suriye'nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun." dileklerini iletti.

