Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Bu millet seni asla affetmeyecektir

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın TSK'yı hedef alan skandal sözlerine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi. Erdoğan, "Ey bu CHP'nin başındaki zat, Senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerine bu denli hakaret edecek, edepsizce alçakça hakaret edecek, Sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bunun hesabını mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da affetmeyecek" dedi.

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı TSK'yı hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun bir işaretidir. Tek parti diktasının ardından sırtını ancak vesayete ve darbecilere dayayarak iktidara gelebilen bir partinin TSK düşmanlığını gayet iyi anlıyoruz.

İZİN VEREMEYİZ

Onların derdi, ordumuzun artık darbeyle CHP'ye iktidar yolunu açmak yerine, Türkiye'nin sınırlarını koruma ve sınır ötesi harekatlarını yaparak asli görevlerini yerine getiriyor olmasıdır. Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların sıfatları milletvekili bile olsa laf cambazlığı ile bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz. Bunların sancısı ülkemize yapılan yatırımın nereden geldiği değil, Türk ordusunun özellikle son 5 yıldır ne yaptığıdır. FETÖ'den YPG/PKK'ya kadar birliğimize ve beraberliğimize saldıran terör örgütlerinin borazanlığını yapanlar ülkemizin siyasi ve ekonomik güvenliğinin sınırlarını genişletme gayretlerini engellemeye çalışıyor.

BUNLARIN DERDİ TÜRKİYE İLE

"Türkiye'ye karşı açık düşmanlık besleyenlerle hiçbir sorunu olmayanlar, Azerbaycan ve Katar gibi ülkemize dostluğunu kayıtsız şartsız bir şekilde gösterenlere saldırdıkça saldırıyor. Buldukları har fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara ülkeye gelmeyin mesajı veriyorlar. Bunların içindeki kinin ve nefretin sebebi ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bunların derdi bizatihi Türkiye iledir, Türk milletiyledir, ülkenin hedefleriyledir."

SANDIKLAR DA SENİ AFFETMEYECEK

"Buradan sesleniyor, ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim Silahlı Kuvvetlerine bu denli edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine bu dönemde sahip çıkana bu millet seni asla affetmeyecektir. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da seni affetmeyecektir."

PARİS YANARKEN ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR

"Gezi olaylarında ülkemizi insan haklarından demokrasiye kadar her konuda suçlayanlar Fransa'da yaşanan vahim görüntüler karşısında üç maymunu oynuyor. Paris cayır cayır yanarken Fransız medyasının bunları yayınlamak yerine Türkiye aleyhtarı haberlerin dozunu arttırması da bir başka çarpıklıktır. İlkokul öğrencilerinin Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürleri eleştirdiği için saatlerce karakolda sorgulandığı bir ülkeden başka türlü bir davranış beklemenin beyhude olduğunu da biliyoruz. Burası Fransa, başka bir şey beklemeyin. Fransa'da yaşanan olaylarda hükümetin sergilediği antidemokratik tutum sebebiyle insan hak ve özgürlükleri adına duyduğumuz endişeleri bir kez daha tekrar ediyoruz"

BAŞARAMAYACAKLAR

"Özellikle son 7 yıldır var güçleriyle saldırdıkları halde Türkiye'ye diz çöktürtemeyenlerin siyasi ve ekonomik tetikçiliğini yapanlar, artık bu çizgiyi de geçerek doğrudan temel değerlerimizi hedef alıyor. Hükümete, orduya, istihbarata, diyanete, savunma sanayine, yatırımlara, hatta Akdeniz ve Karadeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetimize saldırıyorlar. Ama başaramayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yola başvururlarsa başvursunlar başaramayacaklar. Çünkü bu millet Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar her dönemde bin yıllık vatanından asla vazgeçmeyeceğini, bayrağını indirtmeyeceğini, ezanını susturtmayacağını, istiklalinden vazgeçmeyeceğini göstermiştir."

BAY KEMAL BUNU ÖĞREN

"Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu uhdesindeki yüzde 10'luk hissesinin Katar Yatırım Otoritesine satışı yapıldı. TVF, bu hisseyi geçen yıl Avrupa İmar Kalkınma Bankasından almıştı. Bu anlaşmadan sonra TVF'nun Borsa İstanbul'daki payı 80,6'dır. Bay Kemal bunu öğren, bunu bil, bu sana lazım. Bir yıl öncesiyle aynıdır."

AMERİKA BİZİ ELE GEÇİRİYOR DİYE ZIRVALAYAN ÇIKMADI

"Katar Yatırım Otoritesi aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin bulunduğu 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan küresel bir kuruluştur. Bu kuruluş dünyanın en büyük borsalarından bir olan Londra Borsasının da yüzde 10,3'üne sahiptir. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı 'Katar bizi ele geçiriyor' diye zırvalayan kimse çıkmadı. 'Almanya'nın, İngiltere'nin tapusunu da Katarlılara verin' diyen de çıkmadı.

PARANIN RENGİ DİNİ YOKTUR

"Ülkemize yatırım yapan tek ülke de Katar değildir. Son 15 yılda ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda birinci sıradadır. Onu Amerika ve İngiltere takip ediyor. Katar ise 17. sıradadır. CHP ve bir kısım medya çıkmış Katar Yatırım Otoritesi Borsa İstanbul'a ortak oldu diye ortalığı birbirine katıyor. Halbuki 2015 yılından 2019 yılına kadar Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul'un yüzde 10 ortağıydı. 2018 yılına kadar da Amerikalı Nasdaq yüzde 7 ortağıydı. O zaman niye, Avrupa, Amerika Türkiye'yi ele geçiriyor diye yaygara koparmadınız. Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Bunun rengi, dini nedir sormadık. Çünkü paranın rengi, dini yoktur. Para paradır."

MİLLET AFFETMEZ

"Borsa İstanbul'a değer katar Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da olsa Nasdaq da olsa Katar Yatırım Otoritesi de olsa bizim için makbuldür ve teşekküre layıktır. Ama bu faşist kafa, ülkenin ve milletin hayrına olan böyle bir işte kimliğine bakarak yatırımcı ayrımcılığına gidiyor. Tabi bunların niyeti hiçbir zaman Türkiye'nin çıkarların savunmak olmadı. Salgını istismar ederken de yatırımlara karşı çıkarken de bunlar milleti düşünmedi. Tek gaye, ülkeye yatırım gelmesini engelleyerek milletin sıkıntıya düşmesini sağlamak oldu. Ülkesinin felaketinden kendisine iktidar çıkartmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir. Darbecilerden arındırılıp vatan savunmasına sıkı sıkıya sarıldığı için ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez"