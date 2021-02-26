Başkan Erdoğan'dan flaş Ermenistan açıklaması: Karşıyız

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26 Şubat 2021 Cuma 15:07:00 - Güncelleme:26 Şubat 2021 Cuma 15:07:00

Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin açıklama: Her türlüsüne karşıyız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin, "Biz biliyorsunuz darbenin her türlüsüne karşıyız. Bir yönetim değişikliğine gidilecekse bunu da Ermenistan halkı yapar." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin, "Biz biliyorsunuz darbenin her türlüsüne karşıyız. Bir yönetim değişikliğine gidilecekse bunu da Ermenistan halkı yapar." dedi. Koronavirüs tedbirlerine yönelik de konuşan Erdoğan, "Lokantalarla ilgili ne gibi adımlar atabiliriz, otellerle ilgili kararları Kabine Toplantısı'nda atacağız." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Darbenin her türlüsüne karşıyız. darbeleri kabul etmemiz mümkün değil. Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmesi kabul edilebilir değil. Bütün mesele yönetim değişikliğine gidilecekse Ermenistan halkı yapar.

Bilim Kurulu'ndaki çalışmalar Kabine önüne gelecek. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bize takdim edecek. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili ne gibi adımlar atabiliriz, otellerle ilgili kararları Kabine Toplantısı'nda atacağız.

KANALİSTANBUL TARTIŞMASI

Her türlü adımı atıyoruz, biz hizmet etmek istiyoruz. Dünya da hayran hayran izleyecek. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri dahi ulaşamıyor."

Etiketler : başkan erdoğan ermenistan darbe girişimi
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